Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 797 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 649 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 614 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 451 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 797 bin 428 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 793 bin 649 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,2 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 72 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 849 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

24 Nisan açıklaması: Biden'ın 'soykırım' terimini kullanması ne anlama geliyor?
24 Nisan açıklaması: Biden'ın "soykırım" terimini kullanması ne anlama geliyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Toprak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:47:22. #1.16#

title