Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 626 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 866 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 626 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 796 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 300 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 866 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 626 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile doğal gaz ve yüzde 13,8 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 727 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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