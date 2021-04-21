Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 989 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 989 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 637 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 28 bin 818 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 514 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 989 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,9 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1865 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 162 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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