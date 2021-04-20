Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 253 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 633 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 27 bin 105 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 137 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 253 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 13,1 ile akarsu santralleri izledi.

Öte yandan, dün 654 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 388 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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