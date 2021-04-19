Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 170 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 170 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 643 megavatsaatle saat 20.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 874 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 762 bin 600 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 170 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1625 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 945 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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