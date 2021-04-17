Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 977 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 879 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 977 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 551 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 778 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 879 bin 722 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 977 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,03 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,62 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 103 megavatsaat elektrik ithalatı, bin 433 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Ebru Şallı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:23:32. #1.14#

title