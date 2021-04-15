Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 464 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 464 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 910 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 222 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 464 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1127 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 772 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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