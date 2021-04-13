Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 375 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 375 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 445 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 736 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 726 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 375 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,5 ile doğal gaz ve yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 42 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 746 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu