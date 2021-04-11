Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 153 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 564 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 153 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 564 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 720 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 795 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 153 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 854 bin 564 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile ithal kömür ve yüzde 13,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 954 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 460 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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