Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 880 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 907 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 880 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 697 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 556 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 907 bin 36 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 900 bin 880 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,35 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,71 ile doğal gaz ve yüzde 14,97 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1140 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 637 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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