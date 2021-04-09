Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 86 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 86 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 911 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 946 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 539 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 86 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,26 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,13 ile ithal kömür ve yüzde 14,06 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 162 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 267 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş