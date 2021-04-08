Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 619 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 619 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 50 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 100 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 863 bin 619 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,9 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,3 ile doğal gaz ve yüzde 14,3 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1100 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 184 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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