Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 296 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 330 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 250 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 583 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya