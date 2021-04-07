Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat oldu.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 296 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 330 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 969 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 250 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 583 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ahmet Kural Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:31:38. #1.14#
title