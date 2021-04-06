Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 341 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 852 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 360 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 136 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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