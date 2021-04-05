Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 758 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 750 bin 105 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 758 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 750 bin 105 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 586 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 365 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 758 bin 829 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 750 bin 105 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 948 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 16 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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