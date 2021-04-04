Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 675 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 516 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 833 bin 675 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 516 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 617 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 731 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 833 bin 675 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 516 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1353 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 506 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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