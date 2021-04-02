Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 341 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 341 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 272 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 407 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 923 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 341 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,94 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,09 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1032 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 901 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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