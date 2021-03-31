Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 536 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 536 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 528 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 319 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 31 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 536 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1474 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 578 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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