Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 769 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 45 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 769 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 45 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 101 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 204 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 769 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 761 bin 45 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 814 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 651 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow