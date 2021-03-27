Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 135 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 135 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 921 megavatsaatle 12.00'de en düşük tüketim ise 31 bin 126 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 135 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 121 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 115 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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