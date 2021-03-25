Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:51
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 901 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 901 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 158 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 828 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 851 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 901 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 481 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 257 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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