Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

23.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:13
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 249 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 249 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 09.45'teki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 599 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 54 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 875 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 249 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,3 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 183 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 563 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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