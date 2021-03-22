Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

22.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:19
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 774 bin 958 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 787 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 774 bin 958 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 913 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 590 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 787 bin 335 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 774 bin 958 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 860 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 181 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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