Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:11
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 891 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 493 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 686 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 852 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 891 bin 720 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 874 bin 493 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,07 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 626 megavatsaat elektrik ithalatı, 17 bin 741 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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