Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

20.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:11
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 914 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 914 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 11.00'deki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 686 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 852 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 910 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 914 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,68 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,25 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 13,42 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 266 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 921 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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