Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

19.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:40
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 190 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 650 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 190 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 650 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 390 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 951 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 944 bin 190 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 650 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,79 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,30 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,13 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 816 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 687 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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