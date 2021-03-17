Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 115 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 478 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 115 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 478 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 330 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 479 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 115 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 478 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1737 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 248 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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