Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 410 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 410 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 338 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 520 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 741 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 410 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1665 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 817 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya