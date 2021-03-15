Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 792 bin 795 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 792 bin 795 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 730 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 681 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 792 bin 795 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 946 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile yerli kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1405 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 160 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer