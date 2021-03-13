Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

13.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:13
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 344 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 48 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 908 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 259 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 383 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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