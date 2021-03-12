Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 735 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 114 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 848 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş