Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:20
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 735 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 114 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 932 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 927 bin 856 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 848 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Prens Harry Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:21:42. #1.15#
title