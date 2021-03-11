Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 122 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 122 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.30'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 190 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 545 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 122 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 2 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel