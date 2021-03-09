Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 485 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 485 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 363 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 377 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 893 bin 485 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile ithal kömür ve yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 417 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş