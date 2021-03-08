Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

08.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:24
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 786 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 698 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 786 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 698 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 658 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 582 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 786 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 779 bin 698 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 276 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 161 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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