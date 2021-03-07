Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

07.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 862 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 864 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 862 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 34 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 356 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 864 bin 686 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 857 bin 862 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile ithal kömür ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 838 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 624 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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