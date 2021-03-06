Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 797 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 797 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 36 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 595 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 394 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 797 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 127 megavatsaat elektrik ithalatı, 8 bin 660 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu