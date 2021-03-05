Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

05.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:12
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 30 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 39 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 658 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Emre Altuğ Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 10:15:47. #1.15#
title