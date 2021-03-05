Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 30 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 39 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 923 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 492 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile ithal kömür ve yüzde 18,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 658 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay