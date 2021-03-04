Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 390 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 390 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 850 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 858 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 209 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 390 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile ithal kömür ve yüzde 14,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 483 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 83 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu