Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

02.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:40
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 837 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 837 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.10'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 824 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 48 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 897 bin 973 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 886 bin 837 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal gaz ve yüzde 15,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 103 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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