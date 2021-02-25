Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

25.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 869 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 869 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 219 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 622 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 709 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 869 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,54 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1576 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 876 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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