Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 541 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 541 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 398 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 612 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 509 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 541 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 166 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 958 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer