Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 736 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 736 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 197 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 526 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 788 bin 981 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 736 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,3 ile ithal kömür ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 222 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 354 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya