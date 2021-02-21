Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:18
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 873 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 713 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 963 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 873 bin 21 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 839 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 304 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 317 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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