Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

20.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:26
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 187 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 187 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.15'teki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 548 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 261 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 474 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 187 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,47 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,07 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,74 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 794 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 67 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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