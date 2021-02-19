Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 963 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 60 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 963 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 60 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.15'teki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 327 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 446 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 963 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 958 bin 60 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,90 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,52 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,82 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 877 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 741 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş