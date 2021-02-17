Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:22
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 938 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 938 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 963 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 423 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 938 bin 350 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 794 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 690 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 187 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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