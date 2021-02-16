Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

16.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:52
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 30 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 30 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 258 megavatsaatle 15.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 462 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 935 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 890 bin 30 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 404 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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