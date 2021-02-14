Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 751 megavatsaatle 08.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 641 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 693 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 151 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow