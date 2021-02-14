Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

14.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:16
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 751 megavatsaatle 08.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 641 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 826 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 821 bin 426 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 693 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 151 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Marcel Tisserand Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 10:17:33. #1.15#
title