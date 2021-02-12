Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

12.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:14
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 556 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 850 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 556 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 850 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 189 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 393 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 858 bin 556 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 850 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 517 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 124 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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