Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 359 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 856 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 359 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 602 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 138 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 853 bin 359 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 422 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 950 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya